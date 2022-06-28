facebook_pixel
    28 июня 2022, 09:59

    Губернатор Подмосковья рассказал о создании поселка для врачей

    Анастасия Аброськина

    Поселок для врачей «Линия жизни» появится в Богородском округе Подмосковья. Медики получили первые сертификаты на льготные земельные участки. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что там они смогут построить дома.

    Губернатор Подмосковья рассказал о создании поселка для врачей | Изображение 1

    Каждому врачу, получившему одобрение на льготу, предоставят от восьми до 10 соток. Поселок обустроили в Обухове.

    Задача — собрать команду профессионалов. Чтобы нам привлекать и сохранять лучших специалистов, нужны забота и постоянная поддержка

    Андрей Воробьев.

    Он сообщил, что благодаря льготной программе «Поселок для врачей» землю в Богородском округе получат 185 медицинских работников. Этот проект запустили в четырех городских округах Подмосковья. Среди них Богородский, Домодедово, Ступино и Сергиев Посад.

    «Подобрано 544 участка общей площадью более 67 гектаров. Собственный дом, земля — новое качество жизни для людей благородной профессии», — отметил Воробьев.

    Губернатор Подмосковья рассказал о создании поселка для врачей | Изображение 2

    Для комфорта врачей в поселке предусмотрят все условия. В этом году приступят к обустройству дорог, транспортного сообщения, инженерных коммуникаций.

    Сделают водо- и электроснабжение, уличное освещение, а газ можно будет подвести по программе «Социальная газификация».

    «Масштабный социальный проект претворяется в жизнь по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. На сегодняшний день в четырех округах предоставлено в безвозмездное пользование свыше 140 земельных участков», — сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

    Губернатор Подмосковья рассказал о создании поселка для врачей | Изображение 3

    Как сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, рядом с поселком — две школы, детский сад, центральная районная больница. В 2023 году на территории установят детские и спортивные площадки.

    Название посёлка „Линия жизни“ говорит само за себя: здесь будут жить те, кто спасает жизни

    Наталья Адигамова.

    Губернатор Подмосковья рассказал о создании поселка для врачей | Изображение 4

    Медикам уже вручили 21 сертификат на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.