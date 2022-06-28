Губернатор Подмосковья рассказал о создании поселка для врачей

Поселок для врачей «Линия жизни» появится в Богородском округе Подмосковья. Медики получили первые сертификаты на льготные земельные участки. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что там они смогут построить дома.

Каждому врачу, получившему одобрение на льготу, предоставят от восьми до 10 соток. Поселок обустроили в Обухове.

Задача — собрать команду профессионалов. Чтобы нам привлекать и сохранять лучших специалистов, нужны забота и постоянная поддержка Андрей Воробьев.

Он сообщил, что благодаря льготной программе «Поселок для врачей» землю в Богородском округе получат 185 медицинских работников. Этот проект запустили в четырех городских округах Подмосковья. Среди них Богородский, Домодедово, Ступино и Сергиев Посад.

«Подобрано 544 участка общей площадью более 67 гектаров. Собственный дом, земля — новое качество жизни для людей благородной профессии», — отметил Воробьев.

Для комфорта врачей в поселке предусмотрят все условия. В этом году приступят к обустройству дорог, транспортного сообщения, инженерных коммуникаций.

Сделают водо- и электроснабжение, уличное освещение, а газ можно будет подвести по программе «Социальная газификация».

«Масштабный социальный проект претворяется в жизнь по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. На сегодняшний день в четырех округах предоставлено в безвозмездное пользование свыше 140 земельных участков», — сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Как сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, рядом с поселком — две школы, детский сад, центральная районная больница. В 2023 году на территории установят детские и спортивные площадки.

Название посёлка „Линия жизни“ говорит само за себя: здесь будут жить те, кто спасает жизни Наталья Адигамова.

Медикам уже вручили 21 сертификат на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.