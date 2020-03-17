Миру предрекли два года борьбы с коронавирусом

Мир начал усиленно бороться с распространением коронавируса в надежде, что инфекция в скором времени отступит. Но эксперты прогнозируют, что пандемия продлится еще как минимум два года.

«Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», — цитирует РИА «Новости» президента Института Роберта Коха Лотара Вилера.

При этом он не стал отрицать, что разработка вакцины от заболевания может повлиять на ход развития инфекции. Чем раньше появится препарат, тем быстрее получится ограничить распространение коронавируса.

«Но это даже когда будет вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы, что будет связано с количеством вакцины», — заключил эксперт.

Появление COVID-19 было объявлено пандемией 11 марта. Соответствующее заявление сделала ВОЗ. За два с половиной месяца инфекция убила более 7,4 тысячи человек. Число зараженных превышает отметку в 186 тысяч человек.

В России зафиксировано 93 случая заболевания. Власти страны начали закрывать границы, отменять рейсы и сообщение поездов. В школах продлили каникулы, на многих предприятиях ввели карантин и перевели сотрудников на удаленную работу. Спортивные и массовые мероприятия отменены. Всю актуальную информацию о коронавирусе можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.