Больничные предложили выдавать родителям из-за карантина в школах

Дети из-за массового закрытия школ в России остались без присмотра педагогов. Национальный родительский комитет (НКР) предложил выдавать родителям больничные, чтобы они сами следили за детьми.

«Оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения», — рассказала RT председатель НКР Ирина Волынец.

Собеседница заявила, что решить эту проблему можно оплачиваемыми больничными для родителей до окончания карантина. Другого выхода из сложной ситуации в комитете не видят.

Из-за разгула коронавируса российские школы начали массово закрывать на карантин и отправлять детей домой. Это одна из мер по борьбе с распространением инфекции. Первые случаи заражения 2019-nCoV выявили в Китае в конце декабря 2019 года. Спустя два месяца с небольшим ВОЗ объявила о пандемии. Во всем мире приняты беспрецедентные меры безопасности. Десятки стран закрыли границы, ограничили работу транспорта и запретили массовые мероприятия.