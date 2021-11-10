Почти 150 туристических маршрутов сделали удобными для инвалидов в Подмосковье
Комитет по туризму: около 150 маршрутов адаптировали для инвалидов в Подмосковье
Почти 150 туристических маршрутов стали комфортными для маломобильных людей в Подмосковье. Они пролегают по 33 городским округам.
Речь идет как об автобусных, водных, пешеходных маршрутах, так и о комбинированных. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.
Инвалиды могут отправиться на пешие экскурсии об истории уездного города Богородска, посетить обзорные маршруты по центральной улице Егорьевска, Дмитровскому и Коломенскому кремлю. Это лишь несколько примеров.
Выбор автобусных экскурсий тоже большой. Среди них поездка по Павловскому Посаду, Химкам, Дмитрову и другим городам.
Полностью доступны инвалидам прогулочные зоны в усадьбах Абрамцево и Кривякино
Вместе с тем инвалиды смогут без труда попасть в музеи, среди которых Путевой дворец, Усадьба Мураново, Бородинский музей-заповедник и не только. Там предусмотрели пандусы и широкие двери.