Почти 150 туристических маршрутов сделали удобными для инвалидов в Подмосковье

Почти 150 туристических маршрутов стали комфортными для маломобильных людей в Подмосковье. Они пролегают по 33 городским округам.

Речь идет как об автобусных, водных, пешеходных маршрутах, так и о комбинированных. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

Инвалиды могут отправиться на пешие экскурсии об истории уездного города Богородска, посетить обзорные маршруты по центральной улице Егорьевска, Дмитровскому и Коломенскому кремлю. Это лишь несколько примеров.

Выбор автобусных экскурсий тоже большой. Среди них поездка по Павловскому Посаду, Химкам, Дмитрову и другим городам.

Полностью доступны инвалидам прогулочные зоны в усадьбах Абрамцево и Кривякино комитет по туризму Подмосковья.

Вместе с тем инвалиды смогут без труда попасть в музеи, среди которых Путевой дворец, Усадьба Мураново, Бородинский музей-заповедник и не только. Там предусмотрели пандусы и широкие двери.