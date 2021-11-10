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    10 ноября 2021, 16:33

    Почти 150 туристических маршрутов сделали удобными для инвалидов в Подмосковье

    Комитет по туризму: около 150 маршрутов адаптировали для инвалидов в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Почти 150 туристических маршрутов стали комфортными для маломобильных людей в Подмосковье. Они пролегают по 33 городским округам.

    Почти 150 туристических маршрутов сделали удобными для инвалидов в Подмосковье | Изображение 1

    Речь идет как об автобусных, водных, пешеходных маршрутах, так и о комбинированных. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

    Инвалиды могут отправиться на пешие экскурсии об истории уездного города Богородска, посетить обзорные маршруты по центральной улице Егорьевска, Дмитровскому и Коломенскому кремлю. Это лишь несколько примеров.

    Выбор автобусных экскурсий тоже большой. Среди них поездка по Павловскому Посаду, Химкам, Дмитрову и другим городам.

    Полностью доступны инвалидам прогулочные зоны в усадьбах Абрамцево и Кривякино

    комитет по туризму Подмосковья.

    Вместе с тем инвалиды смогут без труда попасть в музеи, среди которых Путевой дворец, Усадьба Мураново, Бородинский музей-заповедник и не только. Там предусмотрели пандусы и широкие двери.