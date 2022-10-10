Разработка ученых из Подмосковья улучшит контроль на пищевых предприятиях | 360°

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Разработка ученых из Подмосковья улучшит контроль на пищевых предприятиях

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10 октября 2022, 11:05

Разработка ученых из Подмосковья улучшит контроль на пищевых предприятиях

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Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН из Пущино создали устройство, которое сможет детально исследовать влияние электрохимически активированных растворов на качество продуктов. Их использую для дезинфекции и обработки фруктов и овощей.

Прибор смогут использовать на пищевых предприятиях, в сельском хозяйстве и прикладной биотехнологии. Важность разработки отметила зампред правительства области, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что для поддержки ученых в регионе работает программа социальной ипотеки.

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«Их работа имеет большое значение для развития науки и технологий нашего региона и всей страны. Поэтому мы стремимся оказать сотрудникам таких организаций посильную поддержку», — подчеркнула она.

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Техника не только сможет решить ряд проблем пищевой промышленности, оно еще и удобно в использовании благодаря компактности и удобства в обслуживании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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