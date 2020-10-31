«Мы увеличили тестирование с октября с 20 до 30 тысяч тестов. Рост мы видим небольшой. Также видим растущую госпитализацию, но и выписка идет хорошо. Коечный фонд достаточный. По всем направлениям мы открыли дополнительные койки. Это позволяет нам оказать необходимую помощь всем, кто нуждается», — сказал глава Московской области.

Из-за усложнившейся эпидемической обстановки в регионе начали открывать временные клиники для пациентов с COVID-19. В четырех концах Подмосковья уже открыли госпитали в общей сумме на 15 тысяч коек. Они заполнены на 80%. К середине ноября коечный фонд увеличат до 18 тысяч.

Жители Московской области в подавляющем большинстве соблюдают введенные для безопасности ограничения. Примерно 95% людей носят маски в общественных местах. С 28 октября средства индивидуальной защиты в регионе необходимо постоянно носить на железнодорожных станциях, в вагонах электричек и автобусах. Нарушителям грозит штраф пять тысяч рублей.