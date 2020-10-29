Без нагрузки на плановую помощь. В Подмосковье готовят ковидные госпитали и увеличивают штат врачей
К середине следующего месяца их количество доведут до 18 тысяч. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы каждую неделю открываем новые и новые койки для того, чтобы оказывать помощь. Как правильно сказал врач, отличие еще и заключается в том, что оснащение СИЗ (средствами индивидуальной защиты — прим. ред.), лекарствами и протоколами лечения сейчас более совершенно», — рассказал губернатор.
Он подчеркнул, что к середине ноября количество коек увеличат до 18 тысяч. Это позволит не закрывать больницы, которые оказывают плановую помощь.
«Но, безусловно, люди, которые обращаются сегодня в скорую помощь, в поликлиники, видят нагрузку на здравоохранение, им приходится дольше ждать. Мы работаем над тем, чтобы эти места расширить», — рассказал губернатор.
Новые госпитали
Под новый госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией переоборудуют физкультурный центр в Химках. Там разместят до 400 коек, из которых 18 появятся в реанимации, 264 места предназначены для тяжелых больных и 72 — для легких пациентов.
Как отметил директор фирмы-подрядчика, работы идут по графику и госпиталь откроют 6 ноября.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что для начала работы корпуса нужно 186 человек медицинского персонала.
«Есть полное понимание по 95 людям, которые будут здесь работать. 30 врачей, 40 — средний персонал и оставшиеся — младший персонал. Есть полное понимание, как развернуться», — пояснил он.
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова пояснила, что госпитали открывают в местах, чтобы быстрее доставить пациента к врачу.
«Основной здесь принцип — это, конечно, удобная логистика и транспортная доступность для скорой помощи — как для доставки больных по территориям, так и для того, чтобы успеть сделать пациенту КТ, чтобы это не отнимало большого количества времени», — пояснила она.
Кроме госпиталя, в Химках и области открыли еще три приемных покоя на базе физкультурных центров. Они уже работают. Там установили новые аппараты ИВЛ и доставили кислород на случай ухудшения состояния пациентов.
Подмосковье приглашает врачей
Основная проблема остается только в кадрах.
«С 1 октября мы привлекли уже почти 700 человек, причем 340 специалистов — это жители других регионов. Я хочу сказать, что активно откликаются врачи. Из самых отдаленных даже уголков. Много специалистов приходит к нам из Москвы», — рассказала министр.
Изначально в Подмосковье не хватало двух тысяч специалистов. Сейчас открытых вакансий осталось только 100. Сам процесс трудоустройства занимает некоторое время, но к сроку запуска всех временных госпиталей этот вопрос удастся решить.
Инфекционные больницы Московской области предлагают новым сотрудникам из других регионов вахтовый метод работы. Для этого не требуется увольняться с основного места. Врачей обеспечат всеми средствами индивидуальной защиты, питанием, жильем и заплатят хорошие деньги. Так, врач-анестезиолог-реаниматолог будет получать от 209 тысяч в месяц, врач-специалист — от 206 тысяч, медсестра — от 125 тысяч, а санитар — от 60 тысяч рублей.