Без нагрузки на плановую помощь. В Подмосковье готовят ковидные госпитали и увеличивают штат врачей

Временные клиники для пациентов с коронавирусом открывают в четырех концах Московской области. На сегодняшний день открыто 15 тысяч коек. Они заполнены на 80%.

К середине следующего месяца их количество доведут до 18 тысяч. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы каждую неделю открываем новые и новые койки для того, чтобы оказывать помощь. Как правильно сказал врач, отличие еще и заключается в том, что оснащение СИЗ (средствами индивидуальной защиты — прим. ред.), лекарствами и протоколами лечения сейчас более совершенно», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что к середине ноября количество коек увеличат до 18 тысяч. Это позволит не закрывать больницы, которые оказывают плановую помощь.

«Но, безусловно, люди, которые обращаются сегодня в скорую помощь, в поликлиники, видят нагрузку на здравоохранение, им приходится дольше ждать. Мы работаем над тем, чтобы эти места расширить», — рассказал губернатор.

Новые госпитали

Под новый госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией переоборудуют физкультурный центр в Химках. Там разместят до 400 коек, из которых 18 появятся в реанимации, 264 места предназначены для тяжелых больных и 72 — для легких пациентов.

Как отметил директор фирмы-подрядчика, работы идут по графику и госпиталь откроют 6 ноября.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что для начала работы корпуса нужно 186 человек медицинского персонала.

«Есть полное понимание по 95 людям, которые будут здесь работать. 30 врачей, 40 — средний персонал и оставшиеся — младший персонал. Есть полное понимание, как развернуться», — пояснил он.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова пояснила, что госпитали открывают в местах, чтобы быстрее доставить пациента к врачу.

«Основной здесь принцип — это, конечно, удобная логистика и транспортная доступность для скорой помощи — как для доставки больных по территориям, так и для того, чтобы успеть сделать пациенту КТ, чтобы это не отнимало большого количества времени», — пояснила она.

Кроме госпиталя, в Химках и области открыли еще три приемных покоя на базе физкультурных центров. Они уже работают. Там установили новые аппараты ИВЛ и доставили кислород на случай ухудшения состояния пациентов.

Подмосковье приглашает врачей

Основная проблема остается только в кадрах.

«С 1 октября мы привлекли уже почти 700 человек, причем 340 специалистов — это жители других регионов. Я хочу сказать, что активно откликаются врачи. Из самых отдаленных даже уголков. Много специалистов приходит к нам из Москвы», — рассказала министр.

Изначально в Подмосковье не хватало двух тысяч специалистов. Сейчас открытых вакансий осталось только 100. Сам процесс трудоустройства занимает некоторое время, но к сроку запуска всех временных госпиталей этот вопрос удастся решить.

Инфекционные больницы Московской области предлагают новым сотрудникам из других регионов вахтовый метод работы. Для этого не требуется увольняться с основного места. Врачей обеспечат всеми средствами индивидуальной защиты, питанием, жильем и заплатят хорошие деньги. Так, врач-анестезиолог-реаниматолог будет получать от 209 тысяч в месяц, врач-специалист — от 206 тысяч, медсестра — от 125 тысяч, а санитар — от 60 тысяч рублей.