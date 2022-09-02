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02 сентября 2022, 10:06

Распоряжение маткапиталом упростили в Подмосковье

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Семьи, получившие региональный материнский капитал в Подмосковье, смогут использовать его по одному или нескольким направлениям. Сделать это теперь можно в электронном виде, без посещения МФЦ. Об этом сообщила глава Мингосуправления области Надежда Куртяник.

Как отметила министр, госуслуги в Подмосковье продолжают переводить в электронный вид. Больше внимания уделяется социальной сфере. Так, для удобства жителей, больше не нужно посещать МФЦ для сверки документов, чтобы распорядиться маткапиталом.

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«Теперь услуга предоставляется полностью в электронном виде. Это очень важно для родителей, ведь они смогут провести больше времени с детьми, а не ходить по учреждениям», — сказала Куртяник.

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Размер регионального материнского капитала в Подмосковье составляет 100 тысяч рублей. Их можно использовать для улучшения жилищных условий, получение образования ребенком, а также для ежегодной выплаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обратился к школьникам с напутственными словами. Он пожелал им быть любознательными и смелыми.

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