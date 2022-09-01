«Старайтесь становиться лучшими!». Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с 1 сентября | 360°

Подмосковье 01 сентября 2022, 07:50 Поделиться Telegram

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Viber «Старайтесь становиться лучшими!». Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с 1 сентября Губернатор Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года

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Новый учебный год начался для всех российских школьников. С пожеланиями к ученикам, родителям и педагогам подмосковных школ обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что каждый год в первый день осени во всех школах страны начинается праздничная суета. Проходят торжественные линейки, где каждый переживает свои чувства. Учителя волнуются за ребят которым надо дать все самое лучшее и прогрессивное, родители проявляют заботу, а дети понимают, что снова начнут делать «домашку», ждать каникул, получать полезные знания и заводить новые знакомства.

«Всем вам, наши дорогие школьники, первоклассники, выпускники, хочу пожелать быть любознательными, активными, смелыми. В школе, как и в жизни, можно отсидеться на галерке, надеясь, что у доски ответит кто-то другой. А можно поднимать руку, искать ответы. Быть лидером. Дерзайте, старайтесь становиться лучшими. А мы, ваши учителя и ваши родители, всегда рядом. Мы вас любим, желаем успехов. Только вперед!» — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что в этом году в школы региона пойдут больше миллиона новых учеников. Это новый рекорд Московской области, где продолжают обновлять и строить новые учебные заведения. Но важны не только стены и мебель. Главную роль играет качество преподавания.

«Учиться у лучших педагогов по самым прогрессивным методикам — это наша задача. Готовиться к олимпиадам, заниматься творчеством, побеждать в спорте, собирать роботов или осваивать программирование — все это очень важно в современной жизни», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В первый день учебного года в Московской области заработают 13 новых школ. Еще 50 находятся в процессе строительства. Кроме того, до конца года капитальный ремонт закончится в 65 учебных заведениях. 46 школ заработают с сентября, а остальные — после первой четверти.

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