Подмосковье 17 мая 2023, 16:53 Расписание некоторых поездов изменят на Киевском направлении МЖД в конце мая АО "Центральная ППК"

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Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится с 20 мая по 3 июня из-за проведения работ по развития инфраструктуры для МЦД-4 на станциях Апрелевка и Москва-Пассажирская-Киевская.

Как рассказали в компании, технологическое окно на станции Москва-Пассажирская-Киевская пройдет с 00:01 20 мая до 00:01 3 июня. За это время там уложат участки станционных путей протяженностью 0,8 километра и установят два стрелочных перевода.

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На Апрелевке работы будут проводить с 00:01 27 мая до 04:01 29 мая. Там демонтируют 0,2 километра рельсошпальной решетки на втором главном пути и уложат три скоростных стрелочных перевода. Движение поездов на перегоне Крекшино-Апрелевка будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Расписание изменят для пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов, а некоторые из них выведут из расписания. Пассажиры могут узнать актуальный график в приложении «РЖД Пассажирам».

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