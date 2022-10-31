Расписание электричек МЖД временно изменится в ноябре из-за ремонта | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 10:23 Расписание электричек МЖД временно изменится в ноябре из-за ремонта

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Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится в ноябре из-за модернизации железной дороги и строительства новой пассажирской инфраструктуры, сообщили в Минтрансе региона.

По сообщению МТДИ, на Курском направлении в ночные часы с 1 по 3, с 6 по 19 и с 22 по 27 ноября будут проводить модернизацию энергообъектов на участке Красный Строитель — Подольск.

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Контактную сеть будут ремонтировать на Савеловском направлении с 5 по 6 и 19 ноября на остановочном пункте Марк, с 1 по 3 и с 5 по 12 ноября на перегоне Лобня — Аэропорт Шереметьево, а также на участке Вербилки — Талдом с 1 по 30 ноября. Такие же работы проведут на Белорусском направлении на участке Одинцово — Голицыно с 1 по 30 ноября, а на станции Вербилки 8 и 9 ноября будут заменять стрелочный перевод — это отразится на расписании поездов Савеловского направления и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

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Изменения также ждут поезда, следующие в Рижском направлении 4 и 5 ноября, электрички до станции Усово 7, 12, 15 и 23 ноября, транспорт, курсирующий на участке Железнодорожная — Карачарово со 2 ноября, в также поезда Черустинской ветки 8-11 и 14-16 ноября.

Пассажиров попросили заранее изучить изменения в расписании. Сделать это можно на остановочных пунктах и в приложении «РЖД Пассажирам».

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