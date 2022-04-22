Жители Подмосковья смогут распечатать в МФЦ портрет для «Бессмертного полка» бесплатно
Возможность бесплатно распечатать портрет ветерана для «Бессмертного полка» появилась в МФЦ Подмосковья. Эта услуга доступна в 51 офисе.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что портрет изготовят абсолютно бесплатно.
Для этого необходимо принести в МФЦ на электронном или бумажном носителе фото ветерана
Ирина Каклюгина.
Принести фотографию можно начала мая. В некоторых офисах действие услуги завершится в конце апреля, поэтому срок необходимо уточнить в выбранном МФЦ.
«Для участников акции „Бессмертный полк“ в этом году впервые появилась возможность самостоятельно создать штендер по нескольким образцам», — отметила Каклюгина.
Она уточнила, что первый вариант — сделать это на сайте проекта, загрузив портрет ветерана, указав его фамилию, имя, отчество и воинское звание.
«Портрет будет сгенерирован. Его можно сохранить на флешку и принести в МФЦ», — добавила Ирина Каклюгина.
Второй вариант, по ее словам, — посетить МФЦ, где сотрудники помогут разобраться со всеми процедурами.