Жители Подмосковья смогут распечатать в МФЦ портрет для «Бессмертного полка» бесплатно

Возможность бесплатно распечатать портрет ветерана для «Бессмертного полка» появилась в МФЦ Подмосковья. Эта услуга доступна в 51 офисе.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что портрет изготовят абсолютно бесплатно.

Для этого необходимо принести в МФЦ на электронном или бумажном носителе фото ветерана Ирина Каклюгина.

Принести фотографию можно начала мая. В некоторых офисах действие услуги завершится в конце апреля, поэтому срок необходимо уточнить в выбранном МФЦ.

«Для участников акции „Бессмертный полк“ в этом году впервые появилась возможность самостоятельно создать штендер по нескольким образцам», — отметила Каклюгина.

Она уточнила, что первый вариант — сделать это на сайте проекта, загрузив портрет ветерана, указав его фамилию, имя, отчество и воинское звание.

«Портрет будет сгенерирован. Его можно сохранить на флешку и принести в МФЦ», — добавила Ирина Каклюгина.

Второй вариант, по ее словам, — посетить МФЦ, где сотрудники помогут разобраться со всеми процедурами.