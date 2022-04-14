Акция «Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в очном формате. Об этом сообщил один из организаторов акции Сергей Макаров, написал ТАСС.

Шествие «Бессмертный полк» традиционно проводится на 9 мая, в День Победы. В этом году оно снова состоится в привычном формате, отметил он.

«В этом году мы, сплотившись в едином порыве, пройдем с портретами родных и близких — тех, кто ковал победу на фронтах», — заявил Макаров.

В акции участвуют люди, которые несут фотографии родственников и/или друзей семьи, служивших в трудовом секторе страны, военизированных подразделениях, Советских вооруженных силах и правоохранительных органах во время Великой Отечественной войны.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2020 и 2021 годах шествие прошло в онлайн-формате.

Впервые акция состоялась в 2007 году в Тюмени под названием «Парад победителей».