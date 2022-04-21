Три лучших МФЦ определили в Подмосковье

Лучшие офисы МФЦ определили в Подмосковье. Для этого провели конкурс, лидеры которого представят область уже на всероссийском уровне.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что участниками конкурса на статус лучшего в регионе МФЦ стали 17 офисов.

В номинации «Лучший МФЦ малых городов» победил офис в деревне Брехово городского округа Солнечногорск.

В категории «Лучший МФЦ средних городов» лидером стал офис в Дубне.

Лучшим МФЦ крупных городов признали офис в Трехгорке — это городской округ Одинцово.

Теперь они поборются за звание лучшего на федеральном уровне. Желаю удачи Ирина Каклюгина.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, при оценке учли несколько характеристик.

«Среди основных критериев отбора — широкий перечень услуг, положительные отзывы посетителей, транспортная доступность МФЦ, внедрение инновационных технологий, использование дополнительных сервисов», — уточнила она.

Кроме того, выбрали лучшего универсального специалиста. Им стала Виктория Калинина из Ступина.