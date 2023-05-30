Подмосковье 30 мая 2023, 13:02 Радумльскому лицею-интернату в Солнечногорске присвоили имя Василия Татищева

Читать 360tv в

Радумльскому лицею-интернату в Солнечногорске присвоили имя государственного деятеля и российского историка Василия Никитича Татищева. Такое распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Торжественная церемония прошла в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе». Участие в мероприятии приняли преподаватели лицея, кадеты и их родители. Специальными гостями стали руководитель центрального исполкома общественной организации «Офицеры России», муниципальный депутат Александр Михайлов и советник Управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов центрального исполкома Общероссийского народного фронта Валентин Елисеенко.

Реклама

Двоих кадетов Владимира Строганова и Артема Ткачева за успехи в учебе наградили медалью имени Татищева. Еще девять ребят получили «золотые билеты» с напутственными словами от президента Клуба военачальников Российской Федерации, генерала армии Анатолия Куликова и первого директора ФСБ, генерал-полковника Сергея Степашина.

Общественная организация «Офицеры России» подарила лицею скатерть, на которой выпускники-кадеты будут оставлять свои автографы. Также подарили портрет Татищева, выполненный в технике золотой гравюры народным художником России Александром Осиповым.

Напомним, Радумльский кадетский корпус открылся 1 сентября 2014 года. Недавно его воспитанники заняли 1-е место на Всероссийском кадетском слете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил лицеистов из Долгопрудного с победой на Азиатской олимпиаде по физике.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».