Подмосковье 26 мая 2023, 14:19 Юные жители Солнечногорска победили на всероссийском кадетском слете

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Юные жители Солнечногорска успешно выступили на всероссийском кадетском слете. Воспитанники Радумльского кадетского корпуса заняли 1-е место и получили диплом победителя конкурса.

Всероссийский кадетский слет провели в Мурманске. Он прошел под патронажем Академии военных наук, командования Северного флота и губернатора Мурманской области.

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Кадеты проходили испытания в военных, спортивных, творческих и интеллектуальных соревнованиях. Солнечногорские кадеты набрали наибольшее количество баллов в олимпиадах военных академий России, успешно сдали нормативы ГТО, выступили на творческих конкурсах, эстафете и других дисциплинах.

«Диплом за победу ребята получили от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

В качестве поощрения кадеты посетили тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» с ядерным вооружением и ракетный крейсер дальней морской и океанической зоны «Маршал Устинов» в Североморске.

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