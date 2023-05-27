Подмосковье 27 мая 2023, 17:07 Воробьев поздравил лицеистов из Подмосковья с победой на Азиатской олимпиаде по физике Губернатор Воробьев обратился к лицеистам по случаю победы на Азиатской олимпиаде Пресс-служба губернатора Московской области

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Учащиеся физтех-лицея имени Капицы выиграли шесть золотых медалей на международной Азиатской олимпиаде по физике. Поздравление с победой опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Наши победители — Роман Бурцев, Даниил Гаврилов, Александр Ершов, Алексей Душанин, Всеволод Доля и Александр Ившин», — сообщил глава региона.

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Воробьев обратил внимание, что в общей сложности сборная России завоевала восемь медалей из восьми возможных.

«Поздравляю ребят, учителей и родителей. Большой успех!» — подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев отмечал, что флагманские школы Подмосковья стали уникальными площадками для развития талантов и способностей детей и подростков. На базе физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном работает кластер естественно-научного направления. Второй такой в скором времени откроют в Истре для будущих айтишников и инженеров.