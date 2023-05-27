27 мая 2023, 17:07
Воробьев поздравил лицеистов из Подмосковья с победой на Азиатской олимпиаде по физике
Губернатор Воробьев обратился к лицеистам по случаю победы на Азиатской олимпиаде
Учащиеся физтех-лицея имени Капицы выиграли шесть золотых медалей на международной Азиатской олимпиаде по физике. Поздравление с победой опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наши победители — Роман Бурцев, Даниил Гаврилов, Александр Ершов, Алексей Душанин, Всеволод Доля и Александр Ившин», — сообщил глава региона.
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Воробьев обратил внимание, что в общей сложности сборная России завоевала восемь медалей из восьми возможных.
«Поздравляю ребят, учителей и родителей. Большой успех!» — подчеркнул губернатор.
Ранее Воробьев отмечал, что флагманские школы Подмосковья стали уникальными площадками для развития талантов и способностей детей и подростков. На базе физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном работает кластер естественно-научного направления. Второй такой в скором времени откроют в Истре для будущих айтишников и инженеров.
Андрей Воробьев
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