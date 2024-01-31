Подмосковье 31 января 2024, 12:14 Работу котельной в микрорайоне ЛиАЗ в Ликино-Дулеве восстановят к концу дня Пресс-служба губернатора Московской области

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Утечки начали устранять на теплосетях в микрорайоне ЛиАЗ в Ликино-Дулеве. Вернуть отопление в дома планируют завершить к полуночи.

Для проведения ремонта в микрорайоне временно отключили котельную. Устранить две утечки планируют в период с 09:00 до 16:00. После этого работу объекта начнут восстанавливать, а полностью отопление в дома вернут к полуночи, рассказал замглавы округа Илья Денисов.

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«Завтра сразу в двух местах будем устранять утечки в сетях отопления, которые мы не могли сделать в морозные дни. Провести работы без остановки котельной, увы, невозможно», — сказал он.

Сообщить о жилищно-коммунальных проблемах жители могут по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-100-84-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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