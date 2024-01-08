08 января 2024, 19:49
Работу котельной оперативно восстановили в Белоозерском
Глава Воскресенска сообщил, что в Белоозерском восстановили работу котельной
Остановка одного из котлов произошла в котельной в Белоозерском. Работу системы оперативно восстановили, сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин в Telegram-канале.
Утром 8 января от жителей стали поступать жалобы на холод в квартирах. Сейчас котел запустили и начали прогрев. Специалисты мобилизовали ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях.
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«Лично контролирую ситуацию с отоплением в городе», — подчеркнул Малкин.
На прошедших выходных также произошла остановка котла. Его работу тоже оперативно восстановили. Тепло уже поступает в квартиры жителей, термометры показывают +19,5 градуса тепла.
Один из котлов в Белоозерском погас в ночь на 7 января. Сбой быстро устранили и устройство заработало в полную мощь.
Часть жителей микрорайона Климовск в Подольске осталась без отопления в морозы из-за коммунальной аварии. Ситуация стабилизируется: тепло вернули в 69 многоквартирных домов.
Отопление
Коммунальные аварии
Воскресенск
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