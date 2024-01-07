07 января 2024, 12:41
Работу котельной в Белоозерском восстановили после сбоя
Технологический сбой был зафиксирован на котельной в городе Белоозерский. Сейчас объект работает на полную мощность, сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
В ночь с 6 на 7 января погас один из котлов. Из-за инцидента теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре. После проведения аварийно-восстановительных работ котел запустили в работу. Сейчас требуется время на прогрев.
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«Ситуацию держу на личном контроле», — подчеркнул Алексей Малкин.
Для того чтобы сообщить о проблеме, необходимо позвонить по телефону диспетчерской службы «Газпромтеплоэнерго МО»: +7(926) 400-26-69.
Ранее специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья.
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Отопление
Воскресенск
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