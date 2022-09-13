Работу коммунальных организаций оценили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Работу коммунальных организаций оценили в Подмосковье

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Заседание балансовой комиссии МинЖКХ прошло в Подмосковье. На нем оценили работу коммунальных организаций региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председателем комиссии стала замглавы МинЖКХ Анжела Пухова. Вместе с начальниками профильных подразделений она оценила работу коммунальных служб региона за 2021 год и первое полугодие 2022 года. Среди них — управление технадзора, Фонд капитального ремонта, дирекция по обращению с отходами и другие.

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«Комиссия удовлетворительно оценила деятельность большинства подведомственных организаций. Отмечена положительная динамика работы по ряду направлений деятельности организаций, даны рекомендации, направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности», — сообщила Анжела Пухова.

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