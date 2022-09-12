Воробьев подвел итоги явки на муниципальных выборах в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев подвел итоги явки на муниципальных выборах в Подмосковье Губернатор Воробьев: свыше 300 тысяч человек пришли на выборы депутатов в Подмосковье

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На избирательные участки на выборах в 24 муниципалитетах (12 основных и 12 дополнительных) Подмосковья пришли свыше 300 тысяч человек. Предварительные итоги единого дня голосования озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Начну с единого дня голосования. В 24 муниципалитетах (12 основных и 12 дополнительных) прошли выборы в советы депутатов. На избирательные участки пришли 308 536 человек. Этому предшествовала большая организационная работа и кандидатов, и избирательных комиссий — участковых, территориальных», — сказал глава региона на заседании областного правительства.

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Губернатор добавил, что избирательный процесс всегда требует большой организации, концентрации. Все, что касается безопасности и чистоты выборов, — это всегда очень ответственный момент, подчеркнул Воробьев.

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«Именно выборы являются венцом доверия, на которое мы рассчитываем в разные периоды, будь то муниципальные, региональные или федеральные выборы», — сказал он.

Воробьев выразил благодарность всем депутатам, политическому блоку региона, а также главам муниципалитета, которым нужно было проводить встречи с избирателями, рассказывать о программах, отвечать на вопросы людей.

«Но особенно важно реализовывать все те наказы, которые мы получаем. Мы претендуем на то, что мы сможем это сделать в честном, открытом разговоре. Мы называем сроки, динамику решения тех или иных проблем. Считаю эту работу принципиально важной», — подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что в муниципальные выборы были вовлечены и депутаты Госдумы, которые тоже проделали большой объем работы.

«Ряд глав сопровождали другие муниципалитеты. Это очень хорошая практика, и она заслуживает уважения», — заключил Воробьев.

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