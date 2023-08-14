Подмосковье 14 августа 2023, 11:57 Работу 10 светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали работу 10 светофоров за неделю. Они находятся в Мытищах, Лосино-Петровском, Богородском округе и Коломне.

Оборудование для удаленного контроля за светофорами установили на улице Мира и Олимпийском проспекте в Мытищах. Оно позволит перенастраивать и корректировать режим работы и автоматически оповещать о неисправностях.

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На Первомайской улице в Лосино-Петровском увеличили прямой ход и синхронизировали работу двух светофоров, такие же работы провели в селе Кудиново в Богородском округе и на улице Октябрьской Революции в Коломне.

«В результате точечных корректировок, основываясь на летнем трафике, пропускная способность дорожных участков и перекрестков повышается в среднем на 10-15%. Всего с начала года провели более 220 мероприятий по ликвидации пробок на дорогах Подмосковья», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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