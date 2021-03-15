Рабочие приступили к гидроизоляции нового Афанасьевского моста в Воскресенске

В Воскресенске приступили к устройству гидроизоляции на проезжей части нового Афанасьевского моста. Строительство сооружения начали в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Для обеспечения максимальной защиты конструкций используется современная бесшовная гидроизоляционная мембрана «Элиминатор». Данный материал обладает высокой прочностью, может применяться в условиях низких температур, а срок эксплуатации достигает 50 лет.

«Параллельно продолжаются переустройство инженерных коммуникаций, устройство дорожного полотна, ливневой канализации и перегрузочного ковша для демонтажа старого моста. В работах постоянно задействованы 220 специалистов и 35 единиц техники. Все работы ведутся в графике и находятся на личном контроле губернатора Андрея Воробьева», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новый мостовой переход спроектирован с учетом современных технологий и рассчитан на проезд крупногабаритного грузового транспорта. На мосту не будет светофоров, что поможет избежать транспортных заторов. Также предусмотрена установка шумозащитных экранов высотой два метра со стороны СНТ «Дружба».

Участок реконструкции проходит от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе села Ачкасово. Общая протяженность реконструкции дороги порядка 1248 метров.

Напомним, что автомобильный Афанасьевский мост был построен в 1961 году. В июле 2018 года собственник «Лафарж Холсим» закрыл его из-за неудовлетворительного технического состояния. После завершения строительства нового Афанасьевского моста старое сооружение демонтируют.

По поручению губернатора Подмосковья сооружение приняли на баланс Московской области и приступили к проектным работам, а затем и к реконструкции. Для организации временного проезда жителей на период строительства нового сооружения старый мост отремонтировали.

Реализация проекта позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Кроме того, улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов города с общей численностью населения более 40 тысяч человек.

Открыть движение по новому мосту планируется досрочно — в июле 2021 года, что на семь месяцев раньше контрактных сроков, уточнил Алексей Гержик.