Новый Афанасьевский мост в Воскресенске откроют летом 2021 года

Афанасьевский мост в Воскресенске откроют досрочно. Это запланировали сделать на семь месяцев раньше — в июле 2021 года. Он соединит левый берег реки с правым и разгрузит округ от транзитного потока.

Новый мост достраивают в Воскресенске вместо старого. Возводят его по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Строительные работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объекте уже завершили монтаж железобетонной части пролета.

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, работы опережают график.

Открыть движение по новому мосту планируем досрочно, в июле. Это на семь месяцев раньше контрактных сроков. Такую задачу перед нами поставил губернатор Алексей Гержик.

На площадке постоянно находятся 220 специалистов и 35 единиц техники. Работы идут в рамках реконструкции моста через реку Москву на участке от дороги Ачкасово — Городище — Глиньково до улицы Гиганта.

Новый мост спроектировали с учетом современных технологий. Он рассчитан на крупногабаритные грузовые машины. Здесь не будет светофоров.

Мост обеспечит альтернативный выезд на А108 и Новорязанское шоссе. Вместе с тем улучшится транспортная доступность в трех крупных микрорайонах Воскресенска, где живут свыше 40 тысяч человек.