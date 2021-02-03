Новые дороги построят в 20 городских округах Подмосковья за три года

Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. По его словам, Подмосковье обеспечит ежегодный прирост не менее 90 километров.

За последние семь лет транспортная ситуация улучшилась в 35 округах, где мы построили 158 дорог, развязок, путепроводов и мостов Алексей Гержик.

Уже до конца 2021 года в Московской области завершат девять областных и шесть федеральных дорог. Среди них, например, кольцевое пересечение в Шереметьево, строительство обхода Коломны и путепровода в Мытищах.

Откроют и обновленный Афанасьевский мост в Воскресенске, развязку на пересечении Ленинградского шоссе, дорогу Ложки — Поварово — Пятница в Солнечногорске.

А в Одинцовском округе реконструируют улицу Чистяковой. Это сделают в рамках второго этапа создания развязки в Трехгорке.

За 2020 год в Подмосковье сдали еще 19 новых объектов. Среди самых значимых проектов оказались участки ЦКАД. Полностью кольцо длиной более 330 километров замкнут этим летом.

В Химках открыли Репинскую развязку, в Одинцове — развязку в Трехгорке, а в Дедовске — путепровод.