Цех по производству бытовок создаст 15 рабочих мест в Балашихе | 360°

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Цех по производству бытовок создаст 15 рабочих мест в Балашихе

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Производство бытовок и хозпостроек из древесины создадут в Балашихе на Новомилетском шоссе. На нем появится 15 рабочих мест, рассказали в Минжилполитики региона.

В здании обустроят столярные мастерские, в которых будут работать с конструкционными, поделочными и изоляционными материалами из натурального дерева. Готовую продукцию будут обрабатывать огнезащитными средствами и складировать.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

Балашиха

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