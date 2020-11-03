По его поручению реконструкция Путилковского шоссе началась в июне прошлого года. По плану она завершится уже в четвертом квартале 2020-го. Обновленная и расширенная дорога подоспеет к новогодним праздникам.

Губернатор проверил ход работ вместе с министром транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексеем Гержиком. Сегодня продолжается расширение проезжей части, переустройство сетей связи и укладка асфальта.

Очень напряженная ситуация складывалась, потому что жилая застройка с каждым годом здесь увеличивается. И реконструкция была объективно необходима. Сегодня реализуем самый первый этап — намереваемся пустить движение к Новому году Алексей Гержик.

По обеим сторонам шоссе сделают тротуары шириной три метра, а слева — велодорожку. Количество полос здесь изменится с двух до четырех. Это улучшит движение и для жителей прилегающих микрорайонов, отметил Гержик.

Уже к Новому году, по словам министра, полноценно подготовят по две полосы в каждую сторону — это снизит нагрузку на дорогу. В реконструкцию вложат 1,6 миллиарда рублей.

Расчетная скорость движения уже после реконструкции составит 80 километров в час, а перспективная пропускная способность — 30 тысяч машин в сутки.

Особенность всех работ здесь в том, что за весь период строительства не останавливали движение на Путилковском шоссе. Оно хоть и с переключениями, затруднениями, но все равно шло и идет Алексей Гержик.

На этом работы не закончатся. Впереди — второй этап большой реконструкции. И Алексей Гержик подчеркнул, что масштабное преображение Путилковского шоссе непосредственно связано с увеличением окружающей жилой застройки.