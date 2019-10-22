Дорогу на Путилковском шоссе начнут расширять в начале 2020 года

В городском округе Красногорск в начале 2020 года начнется расширение дорожного полотна. На Путилковском шоссе участок общей протяженностью 1,6 километра будет расширен до четырех полос движения. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы: строители переустраивают инженерные коммуникации, рядом с проезжей частью начинается вырубка деревьев.

«Работы по переустройству коммуникаций выполнены на 15%. Также на объекте ведутся работы по оформлению земельных участков, необходимых для проведения реконструкции. После завершения работ по переустройству коммуникаций строители приступят к выполнению работ по расширению дорожной части. Реализация проекта позволит существенно сократить пробки на данном узле и значительно улучшить транспортную доступность округа», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Контракт на реконструкцию был заключен в июне 2019 года с подрядной организацией АО «Сибагропромстрой». После завершения подготовительных работ подрядчик приступит к строительно-монтажным работам. Завершить расширение Путилковского шоссе планируется в конце 2020 года.

Участок реконструкции начнется от пересечения Путилковского шоссе с проектируемым проездом № 6699 до границы малоэтажной жилой застройки у дома 61 Путилковского шоссе. Расчетная скорость движения по дороге после реконструкции составит 80 километров в час с перспективной пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки. В рамках реконструкции шоссе будут построены тротуары по обеим сторонам и велосипедная дорожка шириной два метра. Также предусмотрено устройство более двух километров новой ливневой канализации и установка современной системы наружного освещения. Эти работы будут выполнены в рамках 1-го этапа комплексной реконструкции Путилковского шоссе. В дальнейшем планируется выполнение работ по строительству тоннеля протяженностью порядка 360 метров на пересечении с проектируемым проездом 6411.