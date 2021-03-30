Около 9,5 тысячи путевок в санатории приобрели для детей-инвалидов из Подмосковья

В Подмосковье закупили 9,5 тысячи путевок в санатории для детей-инвалидов. Они отправятся в Краснодарский край, Крым, Минеральные Воды.

Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. По ее словам, первые заезды будут 20 апреля.

Мы регулярно проверяем санатории, в которые отправляются дети, а также держим обратную связь с родителями и стараемся учитывать все их замечания и рекомендации Ирина Фаевская.

Детей-инвалидов будут сопровождать их родители. Профиль выбранного учреждения будет зависеть от типа заболевания ребенка.

На покупку санаторно-курортных путевок в Подмосковье детям-инвалидам выделили 244 миллиона рублей.

А ранее стало известно, что стипендию губернатора получат 150 одаренных детей-инвалидов из Московской области.