Льготники из Подмосковья смогут онлайн получить бесплатный проезд в санатории

А значит, льготники смогут приобрести билеты на проезд и без предъявления справки об инвалидности. Это отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Теперь документ запрашивается посредством электронного взаимодействия. <…> Достаточно показать паспорт при оформлении проездного билета на сайте или в кассах РЖД Максим Рымар.

Новая возможность появилась на сайте госуслуг. Больше не надо приходить в офисы МФЦ для получения талонов на бесплатный проезд.

Сервис доступен всем жителям Подмосковья, имеющим право на государственную социальную помощь, и тем, кто сопровождает детей-инвалидов или инвалидов первой группы.

Упростили и услугу по компенсации затрат для проезда к месту лечения. Ее можно получить при наличии санаторно-курортной путевки, выданной подмосковным Министерством социального развития, или при направлении от областного Минздрава.

Новые возможности упростят получение льготы для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Каждый год бесплатным проездом к местам лечения и обратно обеспечиваются более 12 тысяч льготников, а компенсацию оформляют около трех тысяч заявителей Ирина Фаевская.

Онлайн-услугу, касающуюся компенсации затрат на проезд туда и обратно, предоставляют в течение десяти рабочих дней. Чтобы ее получить, нужно показать в МФЦ чеки, подтверждающие оплату проездных билетов.

А услугу, дающую бесплатный проезд к месту лечения и обратно, предоставляют за семь рабочих дней.