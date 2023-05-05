Подмосковье 05 мая 2023, 16:28 Путепровод через железную дорогу построят в Апрелевке в 2024 году Минтранс Подмосковья

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Строительство путепровода через железную дорогу Киевского направления продолжается в Апрелевке. Работы планируют завершить в 2024 году.

Как рассказали в Минтрансе, на объекте началась подготовка к устройству верхних частей опор со стороны Апрелевской улицы. После открытия движения по временному пути и закрытия существующего переезда также началось устройство опор № 4 и № 5. Всего из будет восемь. Также рабочие ведут переустройство коммуникаций.

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По проекту двухполосный путепровод станет частью транспортной развязки общей протяженностью более километра. Длина самого объекта составит 272 метра. Также там обустроят пешеходную зону, автобусные остановки и систему освещения, а для удобства жителей построят две разворотные петли на улицах Апрелевская и Самохина.

Новый путепровод обеспечит бесперебойное движение автомобилей через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, а также разгрузит улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность юго-запада Подмосковья.

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