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    04 февраля 2021, 10:08

    Пункт вакцинации от коронавируса открыли в подмосковном ТЦ «Мега Белая Дача»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыли в подмосковном торговом центре «Мега Белая Дача». Он находится в Котельниках. Сегодня это самый крупный ТЦ в области.
    Пункт вакцинации от коронавируса открыли в подмосковном ТЦ «Мега Белая Дача»

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    Недалеко от пункта организована комфортная зона ожидания процедуры, а также там можно отдохнуть после прививки

    Сергей Воскресенский.

    Сделать прививку от коронавируса здесь сможет любой житель России, независимо от места регистрации. Но в первую очередь пациентов осмотрит врач.

    Вакцинацию выполнят при отсутствии противопоказаний. С собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и, если есть возможность, СНИЛС.

    «Пункт вакцинации располагается в удобной зоне — во второй фазе торгового центра, около магазина „Декатлон“. Вакцинация проводится и в других торговых центрах региона бесплатно», — добавил Воскресенский.

    Он напомнил, что предварительная запись не нужна. Прививки делают в порядке очереди.

    После процедуры выдают сертификат, а данные об этом заносят в федеральный регистр. Адреса всех мобильных пунктов можно найти на интерактивной карте Подмосковья.