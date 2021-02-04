Пункт вакцинации от коронавируса открыли в подмосковном ТЦ «Мега Белая Дача»
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Недалеко от пункта организована комфортная зона ожидания процедуры, а также там можно отдохнуть после прививки
Сделать прививку от коронавируса здесь сможет любой житель России, независимо от места регистрации. Но в первую очередь пациентов осмотрит врач.
Вакцинацию выполнят при отсутствии противопоказаний. С собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и, если есть возможность, СНИЛС.
«Пункт вакцинации располагается в удобной зоне — во второй фазе торгового центра, около магазина „Декатлон“. Вакцинация проводится и в других торговых центрах региона бесплатно», — добавил Воскресенский.
Он напомнил, что предварительная запись не нужна. Прививки делают в порядке очереди.
После процедуры выдают сертификат, а данные об этом заносят в федеральный регистр. Адреса всех мобильных пунктов можно найти на интерактивной карте Подмосковья.