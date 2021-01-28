Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в красногорском ТЦ «Vegas Крокус Сити»
Для Красногорска новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса стал первым в торговом центре.
«Мы стремимся сделать вакцинацию наиболее удобной и доступной для жителей и гостей нашего округа. Многие могут совместить привычные дела и покупки с заботой о здоровье. Пункт вакцинации принимает пациентов без записи, достаточно паспорта и полиса ОМС», — отметила главный врач Красногорской городской больницы № 1 Анжелика Евзерихина.
В торговом центре прием пациентов ведут медики из Красногорской городской больницы № 1. Пункт работает каждый день, с 14:00 до 20:00. Записываться заранее не нужно, прививку ставят в порядке очереди. Кабинет находится в левом крыле от главного входа со стороны МКАД, на первом этаже.
Сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет. Инъекция противопоказана людям с сильными аллергическими реакциями, больным с обострением хронических заболеваний, беременным и кормящим женщинам. Процедура проводится бесплатно. Адреса всех мобильных пунктов можно найти на интерактивной карте Подмосковья.
Вакцинироваться можно и в поликлинике. Записаться на прививку можно по телефону 122, через портал госуслуг или в офисах МФЦ.
Подмосковье уже получило более 133 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В феврале в регион отправят еще 205 тысяч инъекций.