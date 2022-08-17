Птицефабрику построят в Луховицах до 2025 года

Птицефабрику запланировали построить в Луховицах. На ней будут производить свыше 1,2 миллиона яиц в сутки. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

«На территории городского округа Луховицы планируется создание птицеводческого комплекса для производства яиц с высоким уровнем экологической и биологической безопасности. Предварительная мощность фабрики — 1 250 000 яиц в сутки», — рассказал зампред.

Проект реализует компания «Торговый Дом Окской птицефабрики» до 2025 года. В него инвестируют 1,9 миллиарда рублей.

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