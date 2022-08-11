Птицефабрика из Наро-Фоминска увеличит производство после запуска нового репродуктора

Птицефабрика «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска построит новый репродуктор первого порядка. С его помощью предприятие сможет выпускать до 2,4 миллиона цыплят-родителей в год. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

«Выпуск первой продукции — суточных цыплят-родителей — запланирован на 3 квартал 2023 года», — рассказал Георгий Филимонов.

Запуск репродуктора запланирован на третий квартал 2023 года. После этого птицефабрика может ежегодно производить 670 тысяч тонн мяса бройлеров, а в компании смогут трудоустроиться еще 110 человек.

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