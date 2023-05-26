Подмосковье 26 мая 2023, 14:05 Психологический тренинг для педиатров провели в Солнечногорске

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Психологический тренинг для педиатров провели в детской поликлинике Солнечногорска. Практическое занятие должно помочь врачам преодолеть эмоциональное и профессиональное выгорание.

Психологический тренинг провели в рамках регионального проекта «Наш участковый врач». Участие в нем приняли 10 педиатров. Занятие вела психолог Татьяна Лернер.

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Врачи получили индивидуальные консультации, научились распознавать признаки выгорания и узнали о способах избавления от стресса.

«На территории округа это уже третье обучение для медицинских специалистов, проводимое учебным центром НИКИ детства. Это отличная возможность получить много ценной информации и мотивацию для выполнения рабочих задач», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Уже 150 таких тренингов для более 1,2 тысячи педиатров провели в Подмосковье за девять месяцев.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о положительной динамике в трудоустройстве врачей.

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