26 мая 2023, 14:05
Психологический тренинг для педиатров провели в Солнечногорске
Психологический тренинг для педиатров провели в детской поликлинике Солнечногорска. Практическое занятие должно помочь врачам преодолеть эмоциональное и профессиональное выгорание.
Психологический тренинг провели в рамках регионального проекта «Наш участковый врач». Участие в нем приняли 10 педиатров. Занятие вела психолог Татьяна Лернер.
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Врачи получили индивидуальные консультации, научились распознавать признаки выгорания и узнали о способах избавления от стресса.
«На территории округа это уже третье обучение для медицинских специалистов, проводимое учебным центром НИКИ детства. Это отличная возможность получить много ценной информации и мотивацию для выполнения рабочих задач», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Уже 150 таких тренингов для более 1,2 тысячи педиатров провели в Подмосковье за девять месяцев.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о положительной динамике в трудоустройстве врачей.
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Здравоохранение
Солнечногорск
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