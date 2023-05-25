Подмосковье 25 мая 2023, 11:57 Более 1200 педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике эмоционального выгорания за 9 месяцев

Читать 360tv в

Проект «Наш участковый врач», направленный в том числе на обучение и поддержку детских врачей, реализуется в Подмосковье с прошлого года. За девять месяцев психологи НИКИ детства провели тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания для 1,2 тысячи педиатров.

«В самом начале проекта проводились замеры уровня психологического выгорания врачей-педиатров, а затем — повторные, спустя полгода после старта обучения. Ситуация улучшилась на 11%», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

За девять месяцев психологи провели 150 тренингов, в которых приняли участие более 1,2 тысячи подмосковных педиатров из Мытищ, Егорьевска, Красногорска, Электростали, Власихи и других городских округов.

«Тренинг очень понравился, вынесла много полезных моментов и для себя лично. Буду использовать полученные знания в своей работе», — поделилась впечатлением заведующая Дурыкинской амбулаторией Татьяна Лантвойт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».