Подмосковье 17 мая 2023, 14:13 Подмосковье достигло плюсового баланса в трудоустройстве врачей — Андрей Воробьев Воробьев рассказал о плюсовом балансе в трудоустройстве врачей Подмосковья

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Московская область показывает положительный баланс в трудоустройстве врачей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Результаты, по его словам, очень заметные.

«Когда бы и куда бы мы ни ездили с вами, первичное звено всегда требует особого внимания. Сложность заключается в наличии узких специалистов и программе набора врачей. Она идет неплохо, у нас плюсовой баланс», — отметил губернатор Подмосковья.

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Он добавил, что, когда главные врачи и руководители городских округов работают сообща, результаты превосходят ожидания.

В Московской области внедряют новый стандарт поликлиник. Он изменит старые подходы к приему пациентов и частично сократит время ожидания в очередях.

Например, в очереди на забор крови можно будет потратить не более 10 минут вместо 90, а результаты придут в личный кабинет на «Госуслугах».

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