«Провести свободное время с интересом и пользой»: 46 катков и 60 горок работают в Подмосковье этой зимой

В парках и лесах Московской области оборудованы различные площадки для активного отдыха жителей зимой. Лыжные трассы, горки, катки открыты практически в каждом муниципалитете, сообщили в Министерстве благоустройства региона.

«Наша цель — создание комфортной городской среды в каждом округе Подмосковья. Важно не только благоустраивать города, но и насыщать их различными удобствами и сервисами для жителей и гостей региона, создавать места для сезонного досуга. Это особенно актуально зимой. Мы стараемся, чтобы каждый из жителей имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Этой зимой в регионе работают 46 катков, среди самых популярных — в парках Малевича и «Раздолье» в Одинцовском округе, в парке «Питомник» Серпухова, в Юбилейном сквере в Химках, в парке «Наташинские пруды» в Люберцах, в Павшинской пойме в Красногорске.

Для всех желающих открыты горки, где можно покататься на ватрушках, тюбингах и ледянках. Всего в регионе организовано 60 горок, на тюбингах можно покататься на Центральной площади в Домодедовове, в Пестовском парке Балашихи, Сестрорецком парке в Клину, Мытищинском лесопарке и других.

Для любителей лыж работает около 90 трасс. Жителей Одинцовского округа ждут в парках Малевича, Ларисы Лазутиной и Мещерский, в Дмитрове — на Габовской лыжне, люберчане могут покататься в Томилинском лесопарке, а жители Балашихи — в Пестовском парке.

После активных занятий спортом согреться и подкрепиться можно в кафе и у точек питания в парках, в Подмосковье в этом году их открыто почти 700.