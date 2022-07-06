Проверку очистных сооружений провели в Звенигороде

В Звенигороде вновь проверили очистные сооружения, на которые ранее жаловались жители. Сегодня представители Министерства экологии и природопользования Московской области установили мобильную лабораторию, которая будет замерять качество воздуха и фиксировать характер выбросов.

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«За месяц, который прошел с момента обращения жителей, удалось дополнительно установить систему аэрации плавающую, дополнительно обработать все иловые карты биореагентами. Сделается дозирование биореагентов в очистных сооружениях для улучшения работы и плюс была проведена очистка одного из аэротенков с полным опорожнением и загрузкой новым илом», — сказал заместитель главы администрации Одинцовского г. о. Михаил Коротаев.

Также в очистные сооружения продолжают загружать специальные реагенты, которые помогут нейтрализовать неприятный запах.

В очистные сооружения поступают сточные воды со всего Звенигорода, это порядка 280 многоквартирных домов. В течение года на объекте проведут экспертизу, после чего планируют полностью провести апгрейд станции. Местным жителям пообещали, что неприятный запах исчезнет еще до начала модернизации.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за долгостроем «Лайково» в Одинцове.