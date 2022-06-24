Специалисты устранят запах c очистных сооружений «Верхний Посад» в Одинцовском округе

Жители Звенигорода пожаловались на неприятные запахи c очистных сооружений «Верхний Посад». Чтобы разобраться в ситуации, туда отправились представители администрации и общественности. Система очистки находится в аренде у частной компании. Представитель фирмы сообщил, что уже ведутся работы, чтобы устранить запахи в ближайшее время.

Компания обработает иловые карты, специалисты уже взяли пробы с бассейнов, чтобы подобрать необходимые химикаты для устранения запаха. Помимо этого, на территории установят специальное оборудование. Оно будет высушивать ил для дальнейшей утилизации.

Источник фото: телеканал «360»

Но это — только превентивные меры. Арендатор еще в 2019 году провел аудит и установил, что износ конструкций составляет 90 процентов. Поэтому основная задача на сегодняшний день — полный апгрейд станции. Для этого нужно попасть в федеральный проект «Оздоровление Волги».

Источник фото: телеканал «360»

«Вместе с правительством мы вчера проводили видеоконференцию, вместе с министром ЖКХ, с зампредом правительства, нам понятны критерии, как попасть в программу, примерно это будет стоить около 600 миллионов по нашим оценкам», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Очистные сооружения «Верхний Посад» были построены еще в прошлом веке. Сюда приходят стоки от 280 многоквартирных домов, 1580 частных строений и 12 социальных объектов.