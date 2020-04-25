Проверка не только чистоты, но и заботы. Как подмосковные инспекторы следят за дезинфекцией подъездов

Госжилинспекция ежедневно проверяет работу управляющих компаний во время пандемии. Они должны ежедневно дезинфицировать каждый подъезд и выносить мусор тех, кто на жестком карантине и не может выходить из квартиры. Чтобы оставить заявку, нужно позвонить в диспетчерскую УК.

Проверка чистоты

Инспекторы контролируют, правильно ли сотрудники управляющих компаний обрабатывают поверхности в подъезде, как проводят дезинфекцию помещений общего пользования.

«Если действительно сегодня убирались, пыли не должно быть вообще. Проводим салфеткой, смотрим. Да, на данный момент пыли здесь нет», — заявил консультант территориального отдела Госжилинспекции Феликс Тадеев, когда «360» вместе с ним отправился на обход в Королеве.

Уборка и обработка должны проводиться ежедневно. Это значит, что сажа и пыль не успеют плотно сесть на поверхности.

Задача инспектора — не только проверить, но и подсказать сотруднику УК, если он что-то делает неправильно.

Забота о жителях

Управляющая компания сейчас не только убирается и протирает пыль, но и помогает тем, кто сидит на жестком карантине. Жильцы выносят пакет с мусором в подъезд, а сотрудники УК забирают его. Для этого нужно только позвонить на горячую линию диспетчерской, и в течение получаса человек в защитном костюме, маске, перчатках и очках заберет все отходы. А потом еще и продезинфицирует место, где стоял пакет.

Источник фото: телеканал «360»

В день каждый инспектор проверяет пять многоквартирных домов. В первую очередь те, по которым есть запросы. Жильцы могут либо быть недовольны тем, как дезинфицируют подъезд, либо вообще не замечать, как проходит обработка. Однако это не значит, что ее не делают.

«Поскольку составы, которые применяются для санобработки, различные (это и хлорсодержащие, и спиртосодержащие), не все они оставляют явные следы в виде запаха. Поэтому я считаю, что необходимо управляющим компаниям размещать информацию о применяемых средствах на информационных стендах. Рядом с графиком проведения уборки», — заметил первый заместитель руководителя Госжилинспекции Подмосковья Владимир Шелухин.

УК под контролем

Проверяют инспекторы и офисы управляющих компаний. Здесь должны быть соблюдены все меры предосторожности. Главное — контролировать самочувствие сотрудников.

В Королеве на месте и разметка на полу, и дезинфицирующие средства. Госжилинспекция пристально следит за тем, чтобы люди работали в масках и перчатках, соблюдали дистанцию полтора метра.

Именно так жилинспекторы контролируют все подъезды. А если у кого-то возникают вопросы, можно оставить заявку на сайте www.eds.mosreg.ru.