Еще недавно они были обычными дворниками, а теперь — борцы с пандемией. Их день начинается с подготовки. Чтобы защищать людей от вируса, сперва нужно обезопасить себя.

По словам генерального директора компании-подрядчика Давида Лазарева, каждый день сотрудники обязаны надевать специальную защитную маску, специальный защитный костюм, перчатки и только после этого выходят на санобработку.

Локация и костюмы будто из какого-то фильма. Борцы за чистоту прибыли на место. Время заводить аппарат. Периметр оцеплен, а скоро будет еще и очищен. За один месяц люди в защитных халатах используют около трех тонн дезинфицирующего раствора. И это только на один жилой комплекс.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора мы ежедневно проводим комплексную обработку поверхностей. То, с чем чаще соприкасаются люди, — калитки, дверные ручки, перила Алексей Мялкин управляющий жилым комплексом.

Еще один отряд чистоты специализируется на автобусных остановках. Здесь часто собираются люди, а значит, может притаиться и вирус. Каждый шаг и каждое действие тут же фиксируются, а значит бригада точно ничего не упустит. Вокруг слышны гул и шипение — в атаку пошла тяжелая техника.

Спецтехника внушительная, но главное, изворотливая — и дорогу промоет, и во двор, если надо, проедет. Струя не щадит никакой вирус, но опасаются ее и водители. Говорят, что опрыскивание происходит чуть ли не кислотой. Но на самом деле это обычный раствор хлоромина (хлорка с водой), который безопасен и для животных, и для людей.

Действительно, на кнопках может быть все, что угодно. Не только вирусы, но и всевозможные заболевания. Дезинфекцию нужно проводить регулярно Аркадий местный житель.

Сколько еще продлится пандемия — сейчас не знает никто. Но отряды чистоты к затяжному бою готовы. Раствора хватит на всех, пощады вирусу точно не будет.