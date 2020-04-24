Больше 20 жителей Звездного городка стали волонтерами и начали разносить продукты нуждающимся

В Звездном городке больше 20 добровольцев вызвались помочь пенсионерам и нуждающимся семьям. Активисты разносят продукты на дом. За один раз обходят по десять адресов.

В такие продуктовые наборы включили, например, муку, масло, крупы, макароны, консервы, молоко, сладости, чай, мед и сахар. Это адресная помощь в условиях пандемии.

«Она очень востребована — могу сказать со 100% уверенностью. Мы работаем не только в Звездном городке, а по всей области. С каждым днем количество заявок увеличивается», — расказала «360» участница общественного движения «Волонтеры Победы» Светлана Колтовских.

Нуждающихся жителей поддерживают в рамках акции «Мы вместе». Волонтеры не только бесплатно привозят продукты, но и лекарства или даже газеты. Если попросят, смогут докупить товары. О важности их работы рассказал глава округа Евгений Баришевский.

Это самая большая помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Выход на улицу ограничен. Это походы в аптеку, магазин, да даже вынести мусор. Поэтому ребята справляются с задачей. Несмотря на сложный график, выполняют ее полностью Евгений Баришевский.

Все добровольцы, передавая продукты, соблюдают дистанцию и надевают маски и перчатки. А теперь еще начали сдавать тесты на коронавирус. Делать это будут еженедельно.