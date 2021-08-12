Проверку готовности к учебному году прошли уже почти 80% школ и детских садов Подмосковья

Готовность всех школ и детских садов к новому учебному году проверят в Подмосковье до 20 августа. Приемку уже полностью прошли почти 80% учреждений.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Уже 958 школ прошли приемку. Они полностью готовы к новому учебному году. Это 76% от всех школ региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что по детским садам показатель достиг 77%, а это 1042 дошкольных учреждения.

Оценке подлежат пожарная безопасность, исправность всех систем отопления, готовность столовых, наличие автобусов и не только.

«Это очень важное направление работы. Мы относимся к нему со всей серьезностью каждый год. Это вопрос о безопасности наших детей», — подчеркнула Каклюгина.

По ее словам, все образовательные учреждения Подмосковья проверяют очень тщательно.