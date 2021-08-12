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    12 августа 2021, 15:39

    Проверку готовности к учебному году прошли уже почти 80% школ и детских садов Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Готовность всех школ и детских садов к новому учебному году проверят в Подмосковье до 20 августа. Приемку уже полностью прошли почти 80% учреждений.

    Проверку готовности к учебному году прошли уже почти 80% школ и детских садов Подмосковья | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Уже 958 школ прошли приемку. Они полностью готовы к новому учебному году. Это 76% от всех школ региона

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что по детским садам показатель достиг 77%, а это 1042 дошкольных учреждения.

    Оценке подлежат пожарная безопасность, исправность всех систем отопления, готовность столовых, наличие автобусов и не только.

    «Это очень важное направление работы. Мы относимся к нему со всей серьезностью каждый год. Это вопрос о безопасности наших детей», — подчеркнула Каклюгина.

    По ее словам, все образовательные учреждения Подмосковья проверяют очень тщательно.