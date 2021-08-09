Подмосковных ребят ждут в 18 новых школах и 6 детских садах с 1 сентября

В Подмосковье 1 сентября откроются 18 новых школ и шесть детсадов. Еще 13 школ и семь садов откроются после капитального ремонта. Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложила министр социального развития Ирина Каклюгина.

Этой осенью свои двери в Подмосковье откроют 1260 школ, 1353 детских сада, 40 колледжей и пять вузов, рассказала министр.

В этом году максимальный прирост по детям в детских садах наблюдается в пяти округах: Балашихе, Ленинском, Красногорске, Одинцове и Химкам. В школах прирост зафиксирован в Ленинском, Люберцах, Красногорске, Дмитрове и Химках.

Источник фото: телеканал «360»

«Что касается открытия новых объектов, то у нас, напомню, в этом году 1 сентября откроются 18 школ. Это 16 тысяч мест. И шесть детских садов. Вместе они рассчитаны на 1,1 тысячи мест. В каждую новую школу мы подобрали кандидата. Он прошел наш рекрутинг-центр, прошел Клуб директоров, собеседование с министром», — рассказала Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Что касается детских садов, то откроются шесть внебюджетных учреждений. Это сады в Долгопрудном, Одинцове, Мытищах, Лыткарине и Красногорске.

Также 1 сентября открываются после капитального ремонта 13 школ и семь детских садов. Новые школы и детские сады в Подмосковье откроют только после проверки основных критериев. Среди них антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, качественное отопление, соблюдение всех норм в столовой и наличие автобусов.

Источник фото: телеканал «360»

В структуру комиссии по приемке готовности входит глава округа — председатель комиссии, управление образования, ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, профсоюз. Все объекты должны быть приняты комиссией до 20 августа. Кроме того, 400 школьных автобусов будут учитывать в рамках большой приемочной комиссии.