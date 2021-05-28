Новые стандарты безопасности введут в школах и местах отдыха Подмосковья к 1 сентября

Губернатор Подмосковья поручил профильным службам усилить безопасность в школах и местах отдыха. Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября необходимо ввести новые стандарты: усилить видеонаблюдение и контроль над внешним контуром. По его словам, власти не имеют права терять время.

Состоялось внеочередное заседание Антитеррористической комиссии Подмосковья. Оно прошло под руководством главы региона.

«Мы сегодня собрались на комиссию по антитеррористической деятельности, это связано с поручением президента, которое подразумевает дополнительные меры и проверку всех учебных заведений и мест, где отдыхают люди», — начал Воробьев.

Он напомнил, что более чем в 1,4 тысячи школ Подмосковья уже прошли последние звонки. Сейчас у ребят начались экзамены.

«А летом более тысячи школ примут ребятишек на отдых и еще 100 летних лагерей. И мы должны лишний раз убедиться в том, что предусмотрены все меры безопасности, а уже к 1 сентября ввести дополнительный стандарт по их обеспечению. Прежде всего это касается внешнего контура и видеонаблюдения», — подчеркнул глава Подмосковья.

Он поручил профильным службам взять вопросы на строгий контроль.

Время терять мы не имеем права, поэтому все службы задействованы для того, чтобы меры безопасности были на должном уровне Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал, что к лету Подмосковье подготовит около 300 мест отдыха у воды, а предварительно каждое из них проверят сотрудники МЧС.