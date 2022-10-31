Противоугонные системы для автомобилей начнут разрабатывать в Дубне | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 11:39 Противоугонные системы для автомобилей начнут разрабатывать в Дубне

Читать 360tv в

Здание лабораторно-производственного комплекса «ТЭК-электроникс» ввели в эксплуатацию в Дубне. Разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Реклама

Объем инвестиций в проект составил 180 миллионов рублей. Двухэтажное производственное здание площадью 2317 квадратных метров построено на территории кластера «Дубна». Здесь начнут разрабатывать и тестировать новые системы от автоугона. Инженеры и программисты компании «ТЭК-электроникс» будут использовать современное оборудование для создания инновационных решений, которые помогут защитить автомобили от кражи. Комплекс открыл 106 специализированных рабочих мест.

Инвестиционный проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, который помог быстрее получить нужные документы. Подать заявку на бесплатное сопровождение ЦСС можно на сайте Центра.

В октябре в особых экономических зонах России зарегистрировали тысячного резидента. При этом свыше 200 из них работают в Подмосковье, это более 20% от общего числа. В регионе ввели дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации, о чем напомнил губернатор Андрей Воробьев.