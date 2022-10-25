Свыше 200 резидентов зарегистрировались в особых экономических зонах Подмосковья | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 16:09 Свыше 200 резидентов зарегистрировались в особых экономических зонах Подмосковья

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Тысячного резидента зарегистрировали в особых экономических зонах России. Всего таких мест 45, они находятся в 38 регионах страны. При этом свыше 200 резидентов работают в Подмосковье, это более 20% от их общего числа.

Замглавы Министерства экономического развития России Дмитрий Вахруков рассказал, что интерес к такому режиму продолжает расти. Так, тысячным резидентом стала компания «Саксэс» в ОЭЗ «Ульяновск». Она создала более тысячи рабочих мест и займется оптовой торговлей товарами для нефтяной отрасли.

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«ОЭЗ остаются одним из драйверов привлечения инвестиций и развития регионов, а также одним из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения», — отметил он.

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Большинство особых экономических зон страны сосредоточено в Подмосковье. Резидентами там стали 214 компаний. В проекты инвестировали свыше 113 миллиардов рублей, на них создали более 7,5 тысячи рабочих мест, сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«Интерес к размещению в подмосковных ОЭЗ среди инвесторов остается стабильно высоким, поэтому мы ожидаем дальнейшего увеличения показателей работы наших площадок», — сказала глава министерства.

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты земельного и имущественного налогов, а также могут пользоваться режимом свободной таможенной зоны — ввозить иностранные товары без пошлин, НДС и акцизов.

Дмитрий Вахруков добавил, что Госдума поддержала в первом чтении закон об упрощении получения резидентства в ОЭЗ России. Его принятие позволит расширить их права и сделать механизм более гибким.

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